Altkreis plant gemeinsames Gewerbegebiet in Warburg

Warburg/Borgentreich/Willebadessen

Die drei Städte des Altkreises Warburg wollen ein gemeinsames Gewerbegebiet an der neuen Verbindungsstraße vom Industriegebiet Oberer Hilgenstock zur Ostwestfalenstraße planen. In den Räten der drei Städte wird das Thema derzeit beraten. In Warburg soll in der kommenden Woche auch ein Auftrag an eine Anwaltskanzlei aus Paderborn vergeben werden.