Altkreis Warburg will Gewerbegebiet entwickeln

Rat der Hansestadt will Verhandlungen auf Augenhöhe

Warburg

Der Warburger Rat hat am Dienstagabend grünes Licht für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen an der Ostwestfalenstraße gegeben. Bei dem Projekt sitzt der gesamte Altkreis mit im Boot, also auch die Städte Borgentreich und Willebadessen.