Alttraktorentreffen Hohenwepel wird 30 Jahre alt

Ein Rattern und Knattern hallt durch das Drei-Türme-Dorf. Rauch- und Staubwolken steigen in den Himmel - und verdunkeln fast den Wasserturm. Es ist wieder soweit: Das Oldtimertreffen beginnt. Am 20. und 21. August feiert die beliebte Veranstaltungsreihe ihr 30-jähriges Bestehen.

Zwei Jahre lang konnte das Treffen aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgerichtet werden. 2022 geht es wieder los: Zum dritten Mal kehren die alten Landmaschinen und ihre Besitzer auf dem Bauernhof von Johannes Reineke, Northeimer Straße 44 in Hohenwepel, ein. Das teilen die Organisatoren des Alt-Traktoren-Clubs Hohenwepel & Umgebung (ATC) in einer Pressemitteilung mit.

Die ersten Traktoristen und Händler stellen bereits am Freitagabend, 19. August, ihre Zelte und Wohnwagen auf. Besucher sind am Samstag und Sonntag, 20. und 21. August, jeweils ab 11 Uhr willkommen.

Udo Reineke tritt auf

Am Samstagabend wird zudem der heimische Landsatiriker Udo Reineke auftreten. Um 20 Uhr gibt er seine Lebensweisheiten zum Besten. Danach kann bei guter Musik getanzt werden. Ein DJ sorgt mit flotter Musik für die richtige Stimmung. Damit die Dieselgespräche nicht zu trocken verlaufen, sind Theken im Außenbereich und in der Halle geöffnet.

Am Sonntag können dann wieder kleine wie große Kinder dann mit strahlendem Gesicht und sichtlicher Freude auf den alten Schätzchen sitzen - und begeistert ihre Runden auf dem angrenzenden Feld drehen. Diese anstrengenden Fahrten kosten natürlich Kraft und sorgen gerade bei hohen Temperaturen für mächtig Hunger und Durst.

Aber auch hierfür ist der ATC bekannt: Für Essen und Getränke ist gesorgt, bei familienfreundlichen Preisen ist für jeden etwas dabei. Wie in jeden Jahr wird am Sonntag auch wieder ein Schwein gegrillt. Kaffeefreunde kommen ebenfalls nicht zu kurz, etwa 30 selbstgebackene Kuchen stehen am Sonntag ab 14 Uhr in der Maschinenhalle zur Verfügung.

155 Vereinsmitglieder

„Mit einem Besucherrekord von fast 2000 Besuchern im Jahr 2018 und mehr als 350 teilnehmenden Traktoren ist dies das größte Treffen in Ostwestfalen-Lippe“, schildern die Organisatoren des ATC in der Pressemitteilung weiter. Der Verein zählt 155 Mitglieder, davon 116 aktive Mitglieder, darunter sind 30 Frauen, elf Jugendliche und acht Kinder.

Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, alte und nicht mehr fahrtüchtige Traktoren und landwirtschaftliche Geräte zu restaurieren. „Damit möchten wir den interessierten Personen eine Möglichkeit geben, diese alten Schätzchen im Originalzustand zu sehen“, schildert der Verein.

Das Alttraktorentreffen ist der jährliche Höhepunkt des Vereinslebens. Befreundet ist der ATC mit Traktorenvereinen aus Waldeck, Körbecke, Ödelsheim, Westheim, dem Lipperland, Guxhagen, Helmern und Wethen.