Am Tauschplatz in Warburg wird vermehrt Müll abgeladen

Es ist ein so schöner Gedanke, den Helmut Meier vor fünf Jahren hatte und verwirklichte: An seine Hauswand in der Unterstraße grenzt die überdachte Zuwegung zum Göringsgraben, dort richtete er einen Geben-und-Nehmen-Platz an. Doch dort wird nun vermehrt Müll abgeladen.

Zahlreiche Menschen queren täglich die kleine Gasse auf dem Weg vom Parkplatz in die Innenstadt. Also dachte sich der 84-jährige, dieser Ort ist ideal, um anderen eine Freude zu machen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. „Es gibt so viel Kleidung, die noch so schön ist und weiterbenutzt werden könnte“, sagt Meier.