Zugverkehr betroffen: Arbeiten am Bahnhof Scherfede haben begonnen

In Scherfede haben jetzt umfangreiche Arbeiten begonnen. Die Situation für Reisende wird sich verbessern. Die Arbeiten haben aber auch Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Am Bahnhof in Scherfede haben die Arbeiten zur Modernisierung der Gleise und Haltestelle begonnen.

Die Bahn will den Bahnsteig auf 76 Zentimeter anheben, sodass ein stufenloser Ein- und Ausstieg in die Züge möglich ist. Der in die Jahre gekommene DB-Punkt auf dem Bahnsteig wird entfernt. Zukünftig stehen den Reisenden ein neues Wetterschutzhaus, neue Sitzgelegenheiten und Vitrinen zur Verfügung. Um Energie einzusparen, rüstet die Bahn zudem die Beleuchtung auf umweltfreundliche LED-Lampen um.

Insgesamt investieren der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und die Deutsche Bahn in Scherfede etwa zwei Millionen Euro. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer andauern. Während der Bauphase wird aber der RE17 in Scherfede nicht halten. Da die Arbeiten teilweise im sicherheitsrelevanten Bereich stattfinden, sind für die Modernisierung der Station Haltausfälle notwendig, berichtet die Bahn.

RE 17 (Hagen - Warburg - Kassel) hält nicht in Scherfede

Bis Donnerstag, 23. März, 22.15 Uhr, kann die Regionalexpress-Linie RE 17 (Hagen - Warburg - Kassel) nicht in Scherfede halten. Als Ersatz verkehren im Morgen- und Abendbereich Taxen zwischen Scherfede und den nächsten Bahnhöfen in Warburg und Westheim. Tagsüber können die Busse der Linie S 85 zwischen Scherfede und Warburg genutzt werden.

Arbeiten dauern insgesamt bis zum dritten Quartal

Auch etwas lauter könnte es werden: Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden. Die Bahn bittet die Nachbarn um Verständnis. Die Fertigstellung sämtlicher Umbauarbeiten ist für das dritte Quartal 2023 geplant.