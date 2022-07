Armin Koch steht Daseburger Musikern vor

Die Position des zweiten Vorsitzenden wurde bislang von Uwe Brückner ausgeführt, dieser stellte sich allerdings nicht mehr zur Wahl. Fabian Kurte wurde einstimmig in das Amt gewählt. Auch die erste Schriftführerin Katja Timmermann wurde abgelöst.

Ebenfalls einstimmig wurde Verena Müller in das Amt gewählt. Theresa Stickeln bleibt weiterhin zweite Schriftführerin. Der erste Kassierer Matthias Leifels wird von Jan Ewe abgelöst, und der zweite Kassierer Christian Müller gab sein Amt an Christin Müller ab.

Als neues Mitglied im Vorstand wurde Pia Stickeln als Jugendwartin des Spielmannszuges gewählt. Diese Position wurde vorher von Henrike Laskowski besetzt. Sie ist nun Leiterin des Spielmannszuges. Verena Müller bleibt weiterhin Jugendwartin der Blaskapelle.

Der neue Vorstand bedankte sich noch einmal herzlich für die gute, zuverlässige Arbeit des alten Vorstandes. Der alte Vorstand wurde im Rahmen der Versammlung bereits mit einem Präsent für seine Arbeit bedacht.

Bei der Versammlung wurden zudem nochmal alle Termine für das Jubiläumswochenende Anfang September besprochen. Der Musikverein wird dann, wie berichtet, seit 100-jähriges Bestehen nachfeiern.

Am 2. September wird die Formation „Alpenblech“ das Festwochenende eröffnen. Karten dafür sind bereits im Vorverkauf erhältlich in der Backstube Reineke in Daseburg, der Volksbank Warburg oder per E-Mail unter tickets-mvdaseburg@web.de.

Für Samstag, 3.September, hat der Musikverein Daseburg dann mehrere Gastvereine eingeladen. Gemeinsam soll das Vereinsjubiläum dann gebührend nachgefeiert werden.