Auge in Auge mit dem „Bördi“

Auf 1000 Quadratmeter Fläche der Schau geht es um Monumente in der Landschaft rund um Stonehenge und um bronzezeitliche Elitebestattungen. Dazu sind Teile der Megalithen auch in Originalgröße nachgebaut worden und weite Teile der sagenumwobenen Anlage digital zu erleben. Es geht aber auch um westfälische Megalithgräber. Und von denen sind im Warburger Land in den vergangenen Jahrzehnten einige entdeckt worden – beispielsweise in Warburg, Rimbeck oder Hohenwepel.

