Selina Knipping absolviert Hilfseinsatz in Uganda – 26-Jährige verteilt Brillen an arme Menschen

Warburg

Armen Menschen in Afrika wird Selina Knipping bald zu einer Brille verhelfen. Die Augenoptiker-Meisterin, die bei Optik Becker in Warburg arbeitet, absolviert einen Hilfseinsatz in Uganda.