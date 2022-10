Ausbau des Diemelradweges im Asseler Feld beginnt

Warburg-Rimbeck

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter wird der beliebte Diemelradweg (R8) im Stadtgebiet Warburg schon seit einigen Jahren Stück für Stück ausgebaut. Eine bislang bestehende Lücke wird jetzt geschlossen: An diesem Montag, 24. Oktober, beginnen die Arbeiten an einem etwa 550 Meter langen Abschnitt im Asselner Feld zwischen Rimbeck und der Landesgrenze bei Diemelstadt-Wethen.