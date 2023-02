Autoaufbrüche: Serie in Warburg geht weiter

Zwölf Wagen in der Nacht zu Samstag beschädigt

Warburg

Die Serie von Autoaufbrüchen in Warburg geht weiter. Am Sonntagmorgen hat die Polizei gemeldet, dass in der Nacht zu Samstag (18. Februar) insgesamt zwölf Autos betroffen waren. Jetzt werden Zeugen gesucht.