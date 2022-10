Autor John von Düffel liest in Warburg

Am Sonntag, 30. Oktober, ist auf Einladung der Volkshochschule Warburg und des Museumsvereins der bekannte Autor John von Düffel zu Gast in Warburg. Von 15 Uhr an liest er im Beyer-Saal im Museum im „Stern“ aus seinem Roman-Debüt „Vom Wasser“.

Spätestens seit seinem Roman-Debüt „Vom Wasser“ kurz vor der Jahrtausendwende gilt der Autor und Dramaturg John von Düffel als prononciertester deutschsprachiger Autor, in dessen Werk das Wasser eine entscheidende Rolle spielt.

Von Düffel wurde in Göttingen geboren und war als Kind häufig in den Sommerferien bei seinen Großeltern in Wrexen. Deshalb betrachtet er diese Region, diese „Wasserlandschaft“, wie er sagt, gewissermaßen als eine Art Heimat. „Das Wasser reizt mich auch als Motiv wegen des Geheimnisses, das sich mit ihm verbindet.“ So spielt denn auch „Vom Wasser“ in dieser Gegend und beschreibt die Geschichte einer Dynastie von Papierfabrikanten zwischen Diemel und Orpe. Damit ist von Düffel der ideale literarische Begleiter für die laufende Ausstellung „Stadt Rand Fluss. Die Diemel“

John von Düffel arbeitet als Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Seit 1998 veröffentlicht er Romane und Erzählungsbände, unter anderem „Vom Wasser“ (1998), „Klassenbuch“ (2017) unter anderem mit dem Aspekte-Literaturpreis und dem Nicolas-Born-Preis.

Aus organisatorischen Gründen bittet das VHS-Büro im Rathaus um eine Voranmeldung. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung beträgt acht Euro.