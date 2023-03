Monatelang war der Vorstand des Anglervereins Warburg als „Kindermädchen“ unterwegs. Das Team hat sich bis zu dreimal am Tag auf den Weg zum Wasserwerk an der Diemel gemacht. Dort ist seit Kurzem die Kinderstube für die Fische der Diemel.

Ruben Emme, Vorsitzender des Anglervereins Warburg, in der Kinderstube der Diemelforellen. 30.000 kleine Fische warten derzeit darauf, in den Fluss entlassen zu werden.

30.000 junge Bachforellen werden dort derzeit großgezogen und warten nur darauf, in die Freiheit entlassen zu werden. Das steht in Kürze an. Dann werden die Jungfische den Bestand in Diemel und im Kälberbach in Germete auffrischen.