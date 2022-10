Bahn lässt in Warburg Übergänge sperren

Die von der Deutschen Bahn mit der Gleiserneuerung auf der Bahnstrecke Warburg – Brilon-Wald und Warburg – Hofgeismar beauftragte Bauunternehmen müssen an diesem Wochenende und darüber hinaus erneut Bahnübergänge sperren. Und erneut kommt die Ankündigung sehr kurzfristig. Warburgs Mobilitätsmanager Jan Kolditz hat die Öffentlichkeit darüber am Freitag informiert. Betroffen sind Bahnübergänge in Scherfede und Warburg.

Alles dicht an der Zufahrt zu Lödige. An diesem Wochenende will die Bahn dort die Schienen erneuern lassen.

In Scherfede ist das Ziel der Baufirma, die Arbeiten an einem Wochenende abzuschließen, nicht erreicht worden. Sie hätten sich als deutlich umfangreicher als erwartet herausgestellt. Daher ist bis Montag, 10 Uhr, der Bahnübergang in der Wilhelm-Lödige-Straße in Scherfede-West gesperrt. Der von den Bundesstraßen 7 und 252 kommende Schwerverkehr zur Firma Lödige Industries wird über den Bahnübergang in der Friedrich-Böhlen-Straße umgeleitet. Das dort befindliche Verbot für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen wird während der Umleitung erneut aufgehoben.