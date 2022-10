Mann „schießt“ mit Spielzeugwaffe auf Zugbegleiter

Einen Schreckensmoment durchlebte am Montagabend ein Zugbegleiter in der Regionalbahn auf dem Weg von Warburg nach Paderborn. Er wurde von einem Bahnreisenden mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht, bei der es sich nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Münster bei näherem Hinsehen um eine Spielzeugwaffe handelte.

Eskalation bei Fahrscheinkontrolle in der Regionalbahn zwischen Warburg und Paderborn

Kurz vor Willebadessen wollte der Zugbegleiter einen 50-jährigen Mann aus Polen kontrollieren. Dieser konnten jedoch keinen Fahrschein vorweisen und sollte in Altenbeken den Zug verlassen. Der Mann weigerte sich und zog stattdessen eine Spielzeugwaffe aus der Jacke, richtete diese auf den Zugbegleiter und drückte mehrfach ab. „Glücklicherweise“, so die Bundespolizei,„ machte es in diesem Fall nur ,Klick'.“

In Paderborn angekommen, wurde der Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei aus dem Zug geholt. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Jackentasche des Mannes eine Spielzeugwaffe und stellten diese sicher. Weiterhin wurde das Bildmaterial der Überwachungskameras im Zug gesichert

Strafverfahren eingeleitet

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen den polizeibekannten Mann wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und Hausfriedensbruch eingeleitet. Weiterhin erwartet ihn zusätzlich aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei der genutzten Spielzeugwaffe handelt es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe. Anscheinswaffen sind definiert als Gegenstände, die echten Schusswaffen täuschend ähnlich sehen. Sofern diese in Größe und Erscheinung einer echten Waffe ähneln, ist der Tatbestand erfüllt. Der Verstoß stellt zwar keine Straftat dar, kann laut Bundespolizei aber im Einzelfall mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.