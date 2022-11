Warburg

Die halbseitige Sperrung in der Eisenbahnunterführung der Desenbergstraße wird noch bis September 2023 andauern. Erst dann sind die Fundamente der neuen Brücken fertig. Eine Verschiebung der Baustellenampel soll seit Mittwoch dafür sorgen, dass die Verkehrssituation an der nördlichen Zufahrt (stadteinwärts) nun deutlich entspannter ist, teilt die Stadt Warburg in den Sozialen Medien mit.

Von Ralf Benner