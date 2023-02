Bei Suchtproblemen gibt es im Kreis Höxter Hilfe

Im Kreis Höxter soll eine flächendeckende Sucht- und Drogenberatung ermöglicht werden. Mit diesem Ziel gehen die Sucht- und Drogenberatung des Caritasverbandes für den Kreis Höxter in Brakel und der Diakonie Paderborn-Höxter in Warburg eine Kooperation ein.

Caritasverband in Brakel und Diakonie in Warburg schließen Kooperation

Bieten Sucht- und Drogenberatung im Kreis Höxter an (von links): Laura De Mey, Maurice Kass und Adelheid Miß-Litfin vom Caritas-Beratungszentrum Brakel sowie Svenja Schimmeyer von der Diakonie Warburg.

Das Beratungsangebot richtet sich an alle Menschen im Kreis Höxter, die ihren Konsum von Suchtmitteln (Alkohol, Drogen, Medikamente, Nikotin) oder ihren Umgang mit Medien oder Glücksspiel hinterfragen möchten.

Beratung für Angehörige

Auch Menschen aus dem sozialen Umfeld können die Beratung in Anspruch nehmen. Partnerinnen und Partner oder Eltern bemerken den Konsum, fühlen sich unsicher und finden in der Beratung Antworten auf ihre Fragen: „Wie kann ich meinen Angehörigen unterstützen? Bin ich schuld an seinem Konsumverhalten? Warum kann meine Tochter nicht ihren Drogenkonsum einstellen?“

Außensprechstunden

Die Caritas bietet neben ihrer Beratung in Brakel zudem Außensprechstunden in Bad Driburg, Beverungen, Steinheim und Höxter an.

Fallbeispiel aus der Beratung

In der Drogen- und Suchtberatung finden Menschen wie Herr K. eine Anlaufstelle.

Durch seinen jahrelangen, missbräuchlichen Alkoholkonsum hat Herr K. zuerst den Führerschein und nun auch noch seinen Job verloren. Er merkt, dass er seine Probleme alleine nicht in den Griff bekommt und wendet sich an die Sucht- und Drogenberatung. Hier stellt er seine ihm wichtigen Fragen: „Bin ich überhaupt alkoholabhängig? Muss ich nun für immer auf mein Bier verzichten? Was ist nötig, um den Führerschein zurückzubekommen?“

In der Beratung werden seine Fragen beantwortet und weiterführende Hilfen – wie ambulante und stationäre Rehabilitation – aufgezeigt. Im Fall von Herrn K. liegt bereits eine langjährige Alkoholabhängigkeit vor. Die Beraterin schlägt ihm zum Erreichen seiner Ziele vor, eine Entwöhnungsbehandlung durchzuführen.

Herr K. entscheidet sich zur mehrwöchigen Behandlung in einer Fachklinik, um Abstand zum Alltag und zu seinem gewohnten Umfeld zu gewinnen. Nach erfolgreicher Therapie hat er gute Chancen, seinen Führerschein zurückzuerhalten und auch einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.

Kostenloses Angebot

Die Suchtberatungsstellen im Kreis Höxter beraten zieloffen, kostenlos, auf Wunsch auch anonym und unterliegen der Schweigepflicht. Die Beratung kann auch per Telefon, Video, E-Mail und Chat erfolgen.

Beratungsstellen in Brakel und Warburg

Das Caritas-Beratungszentrum Brakel am Kirchplatz 2 ist unter Telefon 05272/371460 oder per E-Mail an [email protected] zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auch online.

Die Diakonie Paderborn-Höxter ist am Standort Warburg in der Sternstraße 19 zu finden, erreichbar ist das Team unter Telefon 05641/788815 oder per E-Mail an [email protected] Auch über die Homepage gibt es weitere Informationen.