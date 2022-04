In seiner Dankesrede würdigte Bürgermeister Tobias Scherf ihre langjährige Tätigkeit für die Stadt Warburg. Als Zeichen der Anerkennung wurde ihnen eine Ehrenurkunde, ein Blumenstrauß sowie ein Präsent überreicht.

Rosemarie Kramell besuchte von 1973 bis 1975 zunächst die Höhere Handelsschule in Warburg und arbeitete danach von 1976 bis 1977 als kaufmännische Angestellte.

Anschließend wechselte sie als Verwaltungsangestellte zum Finanzamt Warburg, bevor sie im Januar 2002 als Schulsekretärin in den Dienst der Hansestadt Warburg trat. Rosemarie Kramell war in dieser Zeit in der Hauptschule Warburg, der Overgaer-Schule Scherfede-Rimbeck, der Eisenhoitschule und zuletzt in der Katholischen Grundschule Scherfede-Rimbeck tätig.

Helmut Michels erlernte von 1974 bis 1978 den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers. Nach mehreren verschiedenen beruflichen Stationen in seinem Ausbildungsberuf und der Ableistung seines Grundwehrdienstes nahm er im Jahr 2002 seine Beschäftigung beim Baubetriebshof der Stadt Warburg auf.

2004 wurde Helmut Michels Mitarbeiter des neugegründeten Kommunalunternehmens der Stadt Warburg. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er als Fahrer der Kehrmaschine im Gebiet der Hansestadt Warburg tätig und bei vielen Bürger bekannt und bliebt.

Bernhard Thill absolvierte von 1973 bis 1976 die Ausbildung zum Maurer und war bis 1985 als Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb tätig. Am Ende 1985 trat er dann als Mitarbeiter des Baubetriebshofes in den Dienst der Stadt Warburg.

2004 wechselte Bernhard Thill ebenfalls in das Kommunalunternehmen der Stadt Warburg. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit beim Baubetriebshof betreute Bernhard Thill die Diemelhütte Warburg und stand den Nutzern mit Rat und Tat zur Seite.