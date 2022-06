Konzert mit Cello und zwei Gitarren in der evangelischen Kirche

Warburg/Diemelstadt-Wrexen

Nach der Coronapause kehrt das Belmont Trio mit Maxine Neuman, Karin Scholz und dem Warburger Peter Ernst am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr zurück nach Wrexen. Der Heimat- und Verkehrsverein sowie die Kirchengemeinde des Ortes laden zu der Veranstaltung in die evangelische Kirche ein. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.