Benteler feiert 50-jähriges Bestehen in Warburg

In der Hansestadt Warburg produziert das Unternehmen seit den frühen 1980er-Jahren wichtige Komponenten für die Automobilindustrie. Aus dem Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen heraus vertreibt Benteler seine Güter an führende Automobilhersteller rund um den Globus. Das Werk erstreckt sich auf eine Fläche von 90.000 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von 13 Fußballfeldern.

Ursprünglich produzierte Benteler mit Werkseröffnung am 3. Oktober 1972 Heizkörper und Radiatoren in Warburg. Heute stellt das Unternehmen an dem Standort Teile für die Automobilindustrie her, wie beispielsweise Abgaselemente, Rohrleitungen im Motorenbereich sowie Achsträger und Stabilisatoren von Fahrgestellen. Aktuell bereitet man sich in Warburg intensiv auf die Produkte der E-Mobilität vor – 2023 startet etwa die Produktion von Batteriestreben für einen namhaften Autohersteller.

Von Heizkörpern zur E-Mobilität

„Die Automobilwelt hat sich in 50 Jahren radikal gewandelt. Das Werk Warburg hat es – auch dank seiner motivierten Belegschaft – immer wieder geschafft, sich dem volatilen Markt anzupassen. Mit Flexibilität und Einsatzbereitschaft ist es gelungen, die Arbeitsplätze am Standort über Jahrzehnte zu sichern und als wichtiger Zulieferer die Industrie in Deutschland und weltweit zu unterstützen“, sagt Bernhard Hillekes, seit 2016 Leiter des Benteler-Werkes in Warburg.

„Wir profitieren von der geostrategischen Lage unseres Standortes im Zentrum Europas sowie von einem sehr unternehmensfreundlichen Umfeld“, so Bernhard Hillekes weiter. „Umgekehrt ist es uns wichtig, der Region etwas zurückzugeben. Wir sind sehr stolz darauf, regelmäßig und erfolgreich junge Menschen in der Ausbildung zum Industrie- und Werkzeugmechaniker sowie zum Mechatroniker zu begleiten. Als ‚guter Nachbar‘ engagieren wir uns für eine Geschenkeaktion zu Weihnachten im Jugenddorf Petrus Damian. Dafür – und für den Wirtschaftsstandort Warburg allgemein – werden wir uns weiterhin einsetzen.“