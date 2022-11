BeSte warnt die Kunden im Kreis Höxter

Dubiose Energievertriebe versuchen derzeit im Gebiet der „BeSte Stadtwerke“ verstärkt, den Menschen am Telefon und an der Haustür mit Falschinformationen zu einem Wechsel des Energielieferanten zu bewegen. Darauf weist der heimische Energieversorger hin und warnt seine Kunden.

Konkret werde behauptet, dass die BeSte Stadtwerke GmbH ihre Kunden zum Jahreswechsel nicht mehr beliefern werde. Auch wird behauptet, man käme von der BeSte und benötige für die Verlängerung der Verträge die Zählernummer, beschreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

BeSte-Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee stellt aber klar: „Die BeSte Stadtwerke GmbH hat ihre Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren zuverlässig mit Strom und Gas versorgt – und wird dies auch weiterhin tun. Die Aussage, dass die BeSte ihre Kunden zum Jahreswechsel nicht mehr beliefert, ist absolut falsch.“ Kunden, deren Verträge zum Jahresende auslaufen, würden in den kommenden Tagen diesbezüglich Post erhalten. „Daher rufen wir zu besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht auf“, sagt Geschäftsführer Wagner-Schlee.

Im Zweifel beim Kundenservice nachfragen

Zudem lägen der BeSten als Energieversorger bereits alle Kundendaten, Vertragsunterlagen und Kundenschreiben vor und würden nicht an der Haustür oder per Telefon eingefordert. „Haben Sie einen Anruf erhalten und sind unsicher? Ist möglicherweise ein Vertrag zustande gekommen? Unser Kundenservice steht unter der Telefonnummer 05273/3688-3333 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung“, rät die BeSte Kunden, die Kontakt zu dubiosen Abwerbern gehabt haben.