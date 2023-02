Bier aus Warburg wirbt für die Freilichtbühne

Brauerei will Laienschauspielern in Niederelsungen helfen

Warburg

Die Waldbühne in Niederelsungen ist eine der größten in Hessen. Die Freiwilligen vor und hinter der Bühne hatten aber seit 2019 Pause. Jetzt hoffen sie, dass mit dem Musical „Anatevka“ der Neustart gelingen kann. Dabei will die Brauerei Kohlschein helfen.

Von Jürgen Vahle und Kilian Becker