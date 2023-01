Die Puppenspieler-Familie Kaselowsky aus Wettesingen ist am Sonntag, 15. Januar, wieder zu Gast im Pädagogischen Zentrum in Warburg. Im Gepäck haben sie das bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebte Stück „Das NEINhorn“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn.

Das NEINhorn und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt, stehen am 15. Januar auf der Bühne des Pädagogischen Zentrrums in Warburg.

Erstmalig stehen im PZ die beiden Nachwuchs-Puppenspieler Sidney (21) und Gerardo (19) auf beziehungsweise hinter der Bühne . Für ihre Premiere haben sie sich mit dem „NEINhorn“ ein modernes Stück ausgesucht, dass mittlerweile schon ein Klassiker ist.

Ausbruch aus der Zuckerwattenwelt

Es handelt von einem kleinen, „schnickeldischnuckeligen“ Einhorn, das im Herzwald zur Welt kommt. Aber obwohl alle ganz „lilalieb“ zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer „Nein“, sodass seine Familie es bald nur noch „NEINhorn“ nennt.

Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß.

Karten gibt's nur an der Theaterkasse

Gespielt wird das Puppentheater am Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr im PZ in Warburg. Der Eintritt kostet für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 11 Euro. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Diese öffnet 30 Minuten vor Beginn der Aufführung.