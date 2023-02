Viele Warburger kennen den 61-Jährigen nicht nur als Eisenbahner, sondern auch als Bezirksverwaltungsstellenleiter von Bonenburg.

Über drei Millionen Kilometer hat Rose auf der Schiene zurückgelegt, berichtet seine Familie. Angefangen hat seine Karriere bei der Bahn 1978 mit einer Ausbildung als Maschinenschlosser im Bahnbetriebswerk Bestwig. Direkt im Anschluss begann in Hagen-Eckesey die Laufbahn zum Lokführer. Nachdem auch diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen war, wurde Rose direkt ins Beamtenverhältnis übernommen und unterstützte zunächst in Hagen die Lokleitung, welche die Einsatzpläne der Lokführer disponiert.

Weiterbildung stets im Fokus

1986 brachte der Beruf den Bonenburger dann wieder näher an die Heimat: Vom Bahnhof Kassel aus war er im Nahverkehr, aber auch in Güterzügen unterwegs und transportierte so neben Personen unter anderem auch Atommüll. Als 1994 die Deutsche Bahn in Geschäftsbereiche unterteilt und privatisiert wurde, wechselte Rose zur DB Fernverkehr AG in Kassel-Wilhelmshöhe, bei der er bis zum Pensionseintritt tätig war.

Und auch dort bildete er sich stets weiter: 1998 folgte etwa die ICE-Ausbildung, die den zweifachen Familienvater zum jüngsten ICE-Lokführer Kassels machte. 2006 gewann Rose einen Preis für besonders energiesparendes Fahren. Im Jahr 2013 wurde er aufgrund seiner Berufserfahrung für die Firma Bombardier für Abnahmefahrten neuer Loks zeitweise abgeordnet.

Sohn tritt in seine Fußstapfen

Und 2020 absolvierte Rose mit 59 Jahren schließlich noch die Ausbildung zum Praxistrainer für Triebfahrzeugführer. Ab Februar 2021 konnte er dann als Fahrtrainer eingesetzt werden und gemeinsam mit seinem Sohn, der sich 2020 dazu entschied, den Quereinstieg zum Triebfahrzeugführer zu wagen und damit in Gerhard Roses Fußstapfen zu treten, Deutschland durchqueren.