Bonenburg verliert nach 92 Jahren seine Bäckerei

Familie Brechtken gibt ihre Backstube an der Eggestraße auf

Warburg-Bonenburg

Nach 92 Jahren öffnet am Samstag, 30. Juli, die Bäckerei an der Eggestraße in Bonenburg, seit 1958 als Backstube Brechtken bekannt, zum letzten Mal ihre Pforten, um Backwaren feilzubieten. Familie Brechtken gibt ihre Bäckerei auf. Damit geht im Dorf eine Ära zu Ende.

Von Verena Schäfers-Michels