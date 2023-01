Warburg-Hohenwepel

Der gemischte Chor Liederkranz Hohenwepel, die Howenga-Kids, die Jugend-Chorwerkstatt Körbecke und ein Bläserquartett haben am Sonntag in der Pfarrkirche St. Margaretha in Hohenwepel ein Neujahrskonzert gegeben.

Von Verena Schäfers-Michels