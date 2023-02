Brauerei in Warburg kann Abwassersatzung nicht verhindern

Den Abwassergebühren in den Kommunen in NRW liegt eine komplizierte Berechnungsformel zugrunde. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts mussten sie zuletzt neu kalkuliert werden. So auch in Warburg. In der neuen Mischkalkulation aus Abwassermenge, Regenwassermenge und Grundgebühr sind in Warburg die Preise fürs Abwasser im Schnitt um 18 Prozent angehoben worden. Ein Vier-Personen-Haushalt hat Mehrkosten von etwa 120 Euro pro Jahr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert