Brauns-Heitmann öffnet Outlet in Warburg

Warburg

2018 hat die Firma Brauns-Heitmann den beliebten Werksverkauf aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der immer komplizierter werdenden Organisation, eingestellt. Doch in Kürze bietet das Warburger Traditionsunternehmen eine neue Möglichkeit an, günstig an Dekorationsartikel und andere Produkte zu kommen.