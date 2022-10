Brennholz aus Warburger Wald bald bestellbar

Warburg

Das Gemeindeforstamt bietet den Verkauf von Brennholz (am Waldweg, in Poltern gerückt) und Resthölzern für Selbsterwerber an. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Buchenholz, es muss jedoch mit Anteilen anderer Harthölzer gerechnet werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Von Jürgen Vahle