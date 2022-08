Brexit-Fiasko bremst Ossendorfer Whisky-Fass aus

Warburg-Ossendorf

Nun endlich können die „Arran Eleven“ ihren edlen Scotch Whisky genüsslich Schluck für Schluck genießen: Nach fast zwölf Jahren und unglaublichen Schwierigkeiten, die der Brexit mit seinen Auswirkungen verursacht hat, sind das kostbare Eichenfass und die 362 Flaschen des besonderen Brandes, der in dem 250-Liter-Fass zehn Jahre lang gereift ist, in diesen Tagen wohlbehalten in Ossendorf angekommen.

Von Ralf Benner