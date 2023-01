Wohnmobilstellplatz in der Diemelaue und Supermarkt an der B7 sind Thema

Warburg

Zu zwei nicht unumstrittenen Planungen in Warburg können die Bürger bald offiziell ihre Meinung sagen. Es geht um den geplanten Wohnmobilstellplatz und die Skaterbahn in der Diemelaue sowie um die Reaktivierung und Erweiterung des Lebensmittelmarktes an der B7 in Scherfede.