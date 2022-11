Calden wirbt mit schneller Abfertigung

Warburg/Calden

Der Flughafen Kassel in Calden hat nach Ende des Sommergeschäfts eine erste Bilanz gezogen. 2022 werde mit über 30.000 Flugbewegungen ein Wert in der Nähe der Rekordmarke von 2018 erwartet. Mehr als 130.000 Passagiere werden Ende 2022 wohl von Calden aus in den Urlaub oder zu Geschäftsreisen aufgebrochen sein.

Von Jürgen Vahle