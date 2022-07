Caritas ehrt ehrenamtliches Engagement in Warburg

Bei einer Feierstunde im Rahmen des Libori-Festes am Samstag im Caritas-Treff am Kleinen Domplatz in Paderborn hat die Caritas besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt. Unter den Preisträgern waren auch zwei Initiativen aus Warburg und Bad Arolsen.

Mit dem dritten Platz (1.000 Euro) beim Sonderpreis „Junges Ehrenamt“ ist die Initiative „Gemeinsam statt einsam“ der youngcaritas Warburg ausgezeichnet worden - ein in der Pandemie entwickelter Tandemspaziergang von zwei einander bisher unbekannten Personen.

Der Pauline-von-Mallinckrodt-Preis der Caritas-Stiftung für das Erzbistum Paderborn geht in diesem Jahr an Projekte von Ehrenamtlichen, die sich – getreu dem Motto „Das machen wir gemeinsam“ – in besonderer Weise caritativ engagieren und so das gesellschaftliche Miteinander stärken.

Weihbischof Matthias König überreichte gemeinsam mit den Vorsitzenden von Vorstand und Kuratorium der Stiftung, Petra Brinkmann und Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig, den ersten, mit 2.000 Euro dotierten Preis, an das Fair-Kaufhaus „Findling“ in Bad Arolsen. Das etwas andere, caritative Warenhaus, in dem Fairness, Inklusion und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, wurde von der Caritas-Konferenz der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Bad Arolsen gegründet und erfreut sich großer Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Tandemspaziergang der youngcaritas Warburg

Beim Tandemspaziergang der youngcaritas beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Warburg haben immer zwei Menschen, die einander vorher nicht kennen, die Möglichkeit, neue Kontakte aus der eigenen Stadt zu knüpfen. Bevor die Zweierteams zum Spaziergang aufbrechen, gibt es eine kurze Kennenlernphase. Die youngcaritas und Ehrenamtliche unterstützen vor Ort beim ersten Kennenlernen. Die Aktion „Gemeinsam statt einsam“ wurde in der Pandemie entwickelt und fand bislang fünf Mal statt.

Den ersten Platz beim Pauline-von-Mallinckrodt-Preis belegte das Fairkaufhaus „Findling“ aus Bad Arolsen (von links): Petra Brinkmann (Vorstandsvorsitzende CaritasStiftung), Generalvikar Alfons Hardt, Hanni Leyhe, Marita Vahle, Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig, Andrea Pilapl und Weihbischof Matthias König. Foto: cpd / Jonas

Fair-Kaufhaus „Findling“ in Bad Arolsen

In Bad Arolsen ist auf Initiative der katholischen Kirchengemeinde mitten in der Pandemie im November 2020 ein caritatives Warenhaus geschaffen worden, das „anders“ ist: Fairness, Inklusion und Nachhaltigkeit stehen hier im Mittelpunkt. Getragen wird es vom eigens gegründeten Verein „Findling“ – die ersten drei Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von „Fair, inklusiv, nachhaltig“. So wurde auch ein „Weltladen“ der Eine-Welt-Gruppe Bad Arolsen in das Kaufhaus integriert.

Maßgeblich im Verein engagiert sind Mitglieder der örtlichen Caritas-Konferenz. Von Beginn des Kaufhauses an dabei sind rund 45 Ehrenamtliche. Der Laden ist auch ein Ort der Begegnung, Erlöse fließen in die caritative Arbeit. Das Ladenprojekt, das über viele Jahre ein Wunschtraum des Leitungsteams der Caritas-Konferenz war, konnte durch die Unterstützung des Erzbistums Paderborn mit Geldmitteln aus dem Innovationsfonds umgesetzt werden.