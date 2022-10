Casanovas Comeback“ spielt in Ossendorf

Die Spannung bei den „Bühnenhüpfern“ in Ossendorf steigt: An diesem Samstag, 15. Oktober, hebt sich um 19.30 Uhr in der Heinberghalle der Vorhang für das neue Stück der Laiendarsteller. „Casanovas Comeback“ kommt auf die Bühne. Eintrittskarten gibt es noch im Vorverkauf.

Die Proben laufen auf Hochtouren, und die Bühnenhüpfer freuen sich trotz der Corona-Situation auf viele Zuschauer. „Wir versuchen durch unsere Vorstellungen ein bisschen Normalität in den Alltag zu bringen“, berichtet Regisseur Peter Drolshagen.

Zum Inhalt des Theaterstückes: Beate Boring ist von ihrer Ehe entsetzlich enttäuscht. Ihr Mann Ralf, ein erfolgloser Versicherungsvertreter, ist durch und durch ein Couch-Potato und kann sich lediglich für die bevorstehende Paarung seiner Hoch-Zucht-Guppy-Fische begeistern. Eines Tages lädt Beate ihre Schulfreundin Simone mit ihrem illustren Lebensgefährten Adrian von Kleist auf ein Wochenende zu sich ein. Als Adrian ganz beiläufig von seiner Fähigkeit berichtet, Menschen durch Trance in ihr vorheriges Leben zurückführen zu können, überreden Beate und Simone den skeptischen Ralf, sich auf einen Versuch einzulassen.

Rückführungs-Experiment führt zu Trubel

Widerwillig stimmt er dem Experiment zu. Und so wird der farblose Ralf zurück in sein vorheriges Leben gependelt, in dem er niemand Geringeres war als Giacomo Casanova. Die Tatsache, dass der berühmte Herzensbrecher nun in Ralf wieder auflebt, beschert diesem nicht nur sensationellen beruflichen Erfolg, sondern auch jede Menge Trubel, denn plötzlich scheinen alle vom ‚Rückführungsfieber‘ befallen. Wie sonst erklärt sich die Anwesenheit von Ludwig dem II., Marilyn Monroe und gleich zwei Kleopatras in Ralfs Wohnung?

Generalprobe für Kinder und Großeltern

Ein erster Aufführungstermin ist am Freitag, 14. Oktober, um 16.30 Uhr. Dann steht die Generalprobe für Kinder (mit Ihren Eltern, Omas und Opas) an. Die eigentliche Premiere ist am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr. Eine dritte Vorstellung steht dann am Sonntag, 16. Oktober, an. Um 15 Uhr gibt es zunächst Kaffee und Kuchen, um 16.30 Uhr beginnt die Vorstellung. Auch am Samstag, 29. Oktober, von 19.30 Uhr steht die Theatergruppe „Die Bühnenhüpfer“ noch einmal mit „Casanovas Comeback“ auf der Bühne.

Karten gibt es im Ossendorfer Markant-Markt von Günther Willeke. Die Plätze sind durchnummeriert und „gepolstert“. Weitere Infos haben die Schauspieler im Internet zusammengefasst.