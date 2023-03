Nach fast drei Jahren Pandemie ist die Masken- und Testpflicht in NRW abgeschafft worden. Seit dem 1. März erhalten Bürger zudem keine kostenlosen Corona-Tests mehr. Die Folge: Die ersten Teststellen im Warburger Land sind bereits geschlossen worden.

Groß war in der Pandemie der Andrang an der Corona-Schnellteststation auf dem Warburger Schützenplatz.

Die von Marco Nolte von der Warburger Firma dito-events betriebenen Corona-Teststellen am Freibad in Borgentreich und auf dem Real-Parkplatz in Brakel sind zu.