Corona: Viele Ansteckungen kommen aus dem Familienbereich

Auch ohne Ausgangssperre oder weitere strenge Maßnahmen im Lockdown sind die Innenstadtstraßen in Höxter in diesen trostlosen Januartagen schon am frühen Nachmittag menschenleer. Selbst Bäckereien und Imbisse machen zum Teil nicht mehr auf. Was kommt da noch an Einschränkungen fragen sich viele Menschen.

Foto: Michael Robrecht