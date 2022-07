Crowdfunding für Unverpackt-Laden in Warburg

Drei junge Frauen haben Plastik satt. Pappsatt. Sie planen, zum Jahresende einen Unverpackt-Laden in der Warburger Kernstadt zu eröffnen. Sie sind der Überzeugung: Unverpackt oder plastikfrei geht nicht? Ach, Papperlapack!“ Und schon stand der Name fest. Um ihr Projekt realisieren zu können, haben Ricarda Brieger (27) und Katrin Hoppe (30) aus Warburg sowie Ann-Kristin Brieger (22) aus Rüthen ein Crowdfunding gestartet.

„In den ersten 24 Stunden sind schon 1000 Euro zusammen gekommen. Das ist ein guter Auftakt“, freut sich Ricarda Brieger. Ihr sind die Themen Nachhaltigkeit und Müllvermeidung schon seit Jahren, angelehnt an ihre Studiengänge Ökosystemmanagement und Biodiversität und Umweltbildung, sehr wichtig. So veränderte sie nach und nach ihr Konsumverhalten, probierte viele Dinge aus und gestaltete ihren Alltag zunehmend müllfreier.

Die Idee, einen Unverpackt-Laden in Warburg zu gründen, kam ihr zum ersten Mal in den Sinn, während sie neben dem Studium in einem solchen arbeitete. Diese Idee reifte mit der Zeit immer weiter heran und schließlich konnte Ricarda Brieger ihre Schwester Ann-Kristin und Katrin Hoppe mit ihrer Begeisterung anstecken. Alle drei sind davon überzeugt, dass ihre Idee, durch weniger Verpackung Plastik im Alltag zu reduzieren und durch gezieltes Einkaufen keine Lebensmittel zu verschwenden in Warburg funktioniert. „Unsere Zielgruppe sind dabei alle, denen Nachhaltigkeit und Müllvermeidung am Herzen liegen. Egal ob man schon Zero-Waste-Profi ist und kaum noch Müll produziert oder ob man gerade erst anfängt, sein bisheriges Konsumverhalten zu hinterfragen“, sagt Ricarda Brieger. Aber ganz ohne erhobenen Zeigefinger, wie sie betont.

Plastik im Alltag durch weniger Verpackung reduzieren

Durch ihre Schwester ist Ann-Kristin Brieger nach und nach und immer mehr auf wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und Müllvermeidung aufmerksam geworden. Daraufhin hat sie versucht, Stück für Stück ihren Alltag zu verändern und Alternativen zu finden, die umweltfreundlicher sind. In Erinnerung geblieben ist ihr ein Erlebnis im Supermarkt: „Vor mir lag eine einzelne Möhre in einer Plastiktüte auf dem Band. Dann wurde die Möhre wahrscheinlich später noch geschält – und die Tüte weggeworfen.“ Das konnte nur heißen: Hier fehlt Aufklärung!“

„ Vor mir lag eine einzelne Möhre in einer Plastiktüte auf dem Band. “ Ann-Kristin Brieger

Auch Katrin Hoppe findet, dass viel zu viel unnötiger Müll produziert wird. Daher schwebte ihr die Idee eines Unverpackt-Ladens in Warburg auch schon einige Jahre im Kopf herum. „Durch einen glücklichen Zufall fanden wir zusammen und nun soll dieser gemeinsame Traum Realität werden“, wünscht sie sich.

Um diesen in die Tat umsetzen zu können, haben sie die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Bis zum 7. August können Interessierte die drei Frauen bei der Umsetzung ihres Projektes finanziell unterstützen. Im Gegenzug gibt es für die Unterstützenden als Dankeschöns Gutscheine, Behältnisse für den späteren Einkauf im Laden oder symbolische Anerkennung. Das Motto dabei: „Jeder Euro zählt“.

Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 7. August

Das Geld fließt größtenteils in die Einrichtung des Ladengeschäfts. „Wir benötigen (Glas-)Spender für die Lebensmittel, ein Kassensystem sowie Waagen und natürlich die Erstaustattung an Waren“, berichtet Ricarda Brieger.

Um ihre Idee bekannt zu machen, war das Trio mit einem Stand beim Diemelzauber vertreten. „Wir waren überrascht, wie viele Leute bereits von uns gehört hatten, egal ob online, durch die Presse oder durch Mundpropaganda“, sagt Ricarda Brieger. Die oft gestellte Frage war, wo denn der Laden entstehen soll. Das Trio arbeitet derzeit fleißig daran, ein geeignetes Ladenlokal zu finden. Fest steht aber, dass es möglichst zentral in Markplatznähe liegen soll. Denkbar sei auch die Idee, den Unverpackt-Laden als Pop-up-Store zu eröffnen. Hier sei man im Gespräch mit Wirtschaftsförderer Sören Spönlein.

Auch wenn es mutig ist, in Zeiten steigender Lebensmittel- und Energiekosten einen Laden zu eröffnen, sind sich die drei Frauen sicher, ihr Ziel in die Tat umsetzen zu können. Und das auch langfristig. Nachhaltig eben.

Weblink zur Crowdfunding-Kampagne: https://www.startnext.com/papperlapack-unverpacktes