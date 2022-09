Dämmerschoppen in Nörde

Landjugend lädt zum Fest am 3. September ein

Warburg-Nörde

Die Landjugend Nörde lädt nach zweijähriger Coronapause für Samstag, 3. September, zum Dämmerschoppen im und am Festzelt hinter der Kirche ein. Das Programm beginnt um 16.30 Uhr zunächst für die Mitglieder der KLJB Nörde mit der Generalversammlung und öffnet sich dann für alle Gäste in einem Jugendgottesdienst in der St. Marienkirche.