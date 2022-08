Das Grillen ist in Warburg sein Job

Tobias Kraus aus Herlinghausen bietet Partyservice und Kurse an

Tobias Kraus aus Herlinghausen liebt das Grillen. Sein Hobby hat er zum Beruf gemacht - zumindest im Nebenerwerb. Der 27-Jährige bietet Live-Grillen und Grillkurse an. Auf seinem Plancha-Plattengrill bereitet er zum Beispiel Burger oder leckeres Pfannengemüse mit Feta zu.

„Eigentlich arbeite ich bei Mercedes in Kassel als Maschinen- und Anlagenführer“, sagt Tobias Kraus. Das Grillen macht ihm aber so viel Spaß, dass Freunde und Familie ihn darin bestärkt haben, das Hobby zum Beruf zu machen. Jetzt bietet er Live-Grillen etwa bei Geburtstagsfeiern und Grillkurse für Gruppen ab fünf Personen an.