Warburg

Das Kuba in Warburg-Welda ist zurück: Der Clubbetrieb kann wieder starten. Am Samstag, 26. März, 21 Uhr, geht es los. „We are back“ lautet das Partymotto. Chef Reinhold Weiffen alias „Hacky“ freut sich, dass es nach der letzten Corona-Zwangspause jetzt wieder losgehen kann. „Ich habe die Partys am Wochenende, die Leute und die laute Musik vermisst.“

Von Silvia Schonheim