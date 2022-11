Vorsitzender Heiko Ehle konnte dazu am vergangenen Freitag 16 Mitglieder in der Gaststätte Daseburger Hof begrüßen. Eine besondere Ehrung durften der Daseburger Bezirksverwaltungsstellenleiter und stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Klenke vornehmen. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU zeichnete er Reinhard Brenke aus.

Dessen Frau Annegret, die ebenfalls für 40 Jahre bei den Christdemokraten geehrt werden sollte, konnte nicht an der Versammlung teilnehmen. Ihre Ehrung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Bericht aus dem Rat

Ratsherr Thomas Klenke berichtete im Anschluss aus der aktuellen Ratsarbeit und von den Aktivitäten der Daseburger Ortsunion im zurückliegenden Jahr.

Zum Abschluss der Versammlung gab es ein traditionelles Grünkohlessen.