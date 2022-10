Daseburgerin verliebt sich auf den ersten Blick

Warburg-Daseburg

„Das ist er, den will ich haben“, sagt Angela Götte, als sie den Polo II CL Coupe beim Händler in Liebenau stehen sieht. Sie ist VW-Polo-Fan, ihr erstes Auto war ein Polo III Boulevard in Rot, ihr zweites Fahrzeug ein Polo IV – der allerdings nach drei Jahren mehr in der Werkstatt als in der Garage oder auf der Straße war. Dennoch sollte es wieder ein Polo sein und wurde es auch. Um den metallic roten 86c von 1990 und seine Eigentümerin Angela Götte geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer.“

Von Astrid E. Hoffmann