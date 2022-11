Warburg

Im November 2002 eröffnete Brigitte Engelbracht ihre lerntherapeutische Praxis Denklabyrinth in der Bahnhofsstraße 52, die sich sehr schnell in Stadt und Region etabliert hat. Zum Ende des Jahres übergibt die Lerntherapeutin die Praxis in die Hände von Angela Özdem, Heilpraktikerin für Psychotherapie, die mit der systemischen Beraterin Gaby Weyrich und Autismusfachberaterin Klaudia Arendes ein breit aufgestelltes Team bildet.

Von Verena Schäfers-Michels