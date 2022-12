„Der Nussknacker“ im Warburger Cineplex

Warburg

Ein Besuch bei Claras an ihrem Weihnachtsabend im Reich der Süßigkeiten ist für viele ein besonderes Highlight in der Adventszeit. Verzauberte Welten, wahr gewordene Kindheitsträume und ein prinzenhafter Nussknacker machen Tschaikowskys Werk zu einer der beliebtesten Opern in der Weihnachtszeit. Auch das Cineplex Warburg öffnet am Sonntag, 11. Dezember, ab 15 Uhr den Vorhang für das weltberühmte Royal Opera House und seinem Inszenierungsklassiker.