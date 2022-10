Diakonie will ihre Sammelaktionen  neu beleben

Die Diakonie Paderborn-Höxter will ihre Sammelaktionen im Advent und im Sommer mit neuem Leben füllen. In den zurückliegenden Jahren sei es immer schwieriger geworden, Sammlerinnen und Sammler für die klassische Haustürsammlung zu finden. Mit dem Ergebnis, dass die Erlöse zurückgingen, teilt die Diakonie mit. Bei der Adventssammlung vom 19. November bis 10. Dezember wird in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Preissteigerungen und der Energiekrise für besonders betroffene Menschen gesammelt.

Bekannte Aktionen, die Menschen regelmäßig um Spenden für die Arbeit der kirchlichen Wohlfahrtsverbände bitten, sind die gemeinsamen Sammlungen von Caritas und Diakonie im Advent und im Sommer.

Auch im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn sammeln die Diakonie Paderborn-Höxter und die Kirchengemeinden seit vielen Jahren zusammen für Menschen, die arm und benachteiligt sind. Die Sammlungsmittel helfen mit, entstehende Notlagen aufzugreifen und neue Ideen für pflegerische und soziale Hilfe zu entwickeln.

Diakonie-Sammlung lag im Dornröschen-Schlaf

Von den eingegangenen Spenden erhält die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe 40 Prozent. Mit diesen Mitteln werden gezielt Projekte finanziert und Einzelfallhilfen ermöglicht. Die Diakonie Paderborn-Höxter erhält 35 Prozent für Beratungsstellen, Dienste und Projekte, die nicht vollständig durch Kostenträger finanziert sind. 25 Prozent der Sammlungsmittel verbleiben in den örtlichen Kirchengemeinden und werden für diakonische Aufgaben und Hilfen vor Ort verwendet.

„In den letzten Jahren hat die Diakonie-Sammlung in einer Art Dornröschen-Schlaf gelegen. Es war immer schwieriger geworden, Sammlerinnen und Sammler in den Kirchengemeinden für die klassische Haustürsammlung zu finden. Das war mit ein Grund dafür, dass die Sammlungsergebnisse zurückgegangen sind“, sagt Vanessa Kamphemann, Vorstand der Diakonie Paderborn-Höxter.

Adventssammlung 2022 Foto: Die Adventsammlung 2022 der Diakonie vom 19. November bis 10. Dezember steht unter dem Motto „An der Seite der Armen“. Steigende Lebenshaltungskosten und unkalkulierbare Energiepreise: Immer mehr Menschen in Deutschland sind aktuell von Armut bedroht. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, junge Familien mit geringem Einkommen, Erkrankte, Arbeitssuchende und ältere Menschen mit kleinen Renten. ...

So wenden sich aktuell immer mehr Menschen hilfesuchend an die Diakonie in Paderborn, Höxter und Warburg. Die Nachfrage nach Lebensmittelgutscheinen, Lebensmitteltüten und finanziellen Einmalhilfen steigt in den Beratungsstellen, wie zum Beispiel der Familien- und Lebensberatung, drastisch an. Um diese Hilfen finanzieren zu können, ist die Diakonie auf Spenden angewiesen und bittet um Unterstützung.

Ein hohes Spendenaufkommen ermögliche es der Diakonie, wichtige Arbeit fortzuführen und auch neue Angebote einzurichten, betont Vanessa Kamphemann und dankt allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung. „Die Diakonie setzt sich aus christlicher Verantwortung für Menschen in Krisensituationen ein. Unsere Beratungs- und Hilfsangebote sind vielfältig. Ohne Spenden könnte die Arbeit nicht in diesem Umfang geleistet werden“, so Kamphemann.

Schulmaterialienkammern unterstützt

„Bei den Sammlungen arbeiten die Diakonie und die Kirchengemeinden eng zusammen. Das ist die große Stärke der Sammlungen, an die ich anknüpfen und die ich ausbauen möchte“, erklärt Vanessa Kamphemann.

Um die Sammlungen mit neuen Leben zu füllen, baut die Diakonie Paderborn Höxter neben Artikeln für die Gemeindebriefe, das Internet und die lokalen Medien, auch auf Faltblätter mit Zahlschein, die jeweils das aktuelle regionale Spendenprojekt der Diakonie Paderborn-Höxter für die Sommer- bzw. Adventssammlung vorstellen.

Bei der Sommersammlung 2021 wurde für die Schulmaterialienkammern der Diakonie Paderborn-Höxter an den Standorten Höxter, Paderborn und Warburg gesammelt. Die Sammlung, an der sich sechs Kirchengemeinden beteiligten, erbrachte 4.360 Euro.

Hilfen bei besonderen Notlagen

Für Einzelfallhilfen an Menschen in besonderen Notlagen wurde bei der Adventssammlung 2021 gesammelt, acht Kirchengemeinden beteiligten sich, und die Sammlung ergab 6.103 Euro. Bei der Sommersammlung 2022 standen Hilfen für überschuldete Menschen aus den Fonds der Diakonie im Mittelpunkt, 3.282 Euro kamen bei der Sammlung in sieben Kirchengemeinden zusammen.