Zwei Jahre ist es her, dass im Franz-Jordan-Haus des Altenzentrums Sankt Johannes an der Landfurt das erste Corona-Opfer im Kreis Höxter zu beklagen war. Geschäftsführer Thomas Berens (54) blickt im Interview auf das Frühjahr 2020 zurück.

Ein 80-jähriger an Demenz erkrankter Bewohner war an der neuartigen Infektion verstorben. Der Fall brachte das Haus in die Schlagzeilen. Für Mitarbeiter und Bewohner eine harte Zeit. Am 1. April ist Berens exakt 25 Jahre für die Einrichtung tätig. Die harte Corona-Phase sei „die bisher schwierigste Zeit meiner Karriere“ gewesen.