Die Diemel fasziniert im Warburger Museum

Die neue Ausstellung widmet sich explizit der Diemel mit ihrem Flusslauf zwischen Scherfede bis zur Einmündung der Eggel bei Haueda. Die ausgewählten Bilder zeigen die Diemel, eingebettet in ihrem kulturlandschaftlichen Kontext, mit ihren Mühlen, Brücken, Staustufen und Zuflüssen. Ferner die unterschiedlichen Windungen des Flusses selbst, der hier in ein begradigtes Flussbett gezwängt und dort mäandrierend und nahezu in seinem natürlichen Lauf verblieben ist. Die perspektivischen Eindrücke wechseln vom Wasser in die Luft und zurück an Land.

Mit dem Jahreslauf verändert die Diemel ihr Gesicht, was eindrucksvoll auf den ausgestellten Bildern zu sehen ist. „Als passionierter Freizeitfischer ist die Diemel für mich ein Ruhepol – und zur selben Zeit auch eine Quelle der Inspiration. Ich weiß, dass jede Begegnung mit dem Fluss einzigartig und besonders ist – und so können auch die Stimmungen der Natur nur ein einziges Mal in Fotografien festgehalten werden. Das ist eine der vielen Herausforderungen der Fotografie, die mich immer wieder faszinieren und aufs Neue fordern“, sagt Ruben Emme.

Im Museum im "Stern" wird am Sonntag eine neue Fotoausstellung über die Diemel eröffnet. Im Vorfeld präsentiert worden ist sie von Museumsleiter Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus, Fotograf Karl-Heinz Wiemers und der Vorsitzenden des Museumsvereins, Mechthild Cramme. Foto: Jürgen Vahle

Die Fotografien finden in den verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums illuminierte Bezugspunkte. Dadurch kann auch die Dauerausstellung mit einem bewussten Fokus auf die Diemel neu und unter anderen Gesichtspunkten erlebt werden. Die geschichtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Flusses für die Menschen im Diemeltal, die seit jeher mit und von ihr leben, wird auf diese Weise besonders anschaulich.

Sonderführungen zur Dauerausstellung

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr. Rainer Mues führt in die Fotografien ein. Für die musikalische Umrahmung sorgt Andreas Schub. Zu sehen sind die Fotografien vom 16. Oktober bis zum 27. November täglich (außer montags) von 14.30 bis 17 Uhr. Sonderführungen werden am Eröffnungssonntag, 16. Oktober, am Freitag, 21. Oktober sowie am Freitag, 18. November angeboten. Die Führungen finden jeweils um 15 Uhr statt und widmen sich der Diemel in der Dauerausstellung.

Vortrag über die Welt des Wassers

Ein thematisches Zusatzangebot findet am Sonntag, 30. Oktober, statt. Um 15 Uhr wird sich der Autor und Dramaturg John von Düffel dem Thema „Vom Wasser“ und anderen Wassererzählungen widmen und die Zuhörer in Wassertexte und andere Welten entführen. „Wir freuen uns, dass wir neben den beeindruckenden Fotografien von Karl-Heinz Wiemers und Ruben Emme auch ein interessantes Zusatzangebot anbieten können“, freuen sich Mechthild Cramme vom Museumsverein und Museumsleiter Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus. Der Eintritt zu der Ausstellung ist übrigens frei.