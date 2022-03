Die Stolpersteine glänzen wieder

Initiative hat Heimatpreis-Geld und Spenden in 30 neue Steine investiert, die am Mittwoch verlegt werden

Warburg

22 angehende Warburger Abiturienten haben sich am Freitag in der Innenstadt an die Arbeit gemacht. Mit Salz, Zitrone und Lappen haben die Schüler des Zusatzkurses Sozialwissenschaften am Hüffertgymnasium die 43 Stolpersteine der Stadt wieder zum Glänzen gebracht.

Von Jürgen Vahle