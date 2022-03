Barbara Leufgen ist die erste Frau an der Spitze der Landvolkshochschule Hardehausen

Warburg

Mit Barbara Leufgen hat vor wenigen Tagen nicht nur erstmals eine Frau die Direktorenstelle an der Landvolkshochschule in Hardehausen (LVH) angetreten. Es ist auch das erste Mal, dass diese wichtige Position nicht von einem Geistlichen bekleidet wird. Die Zeichen stehen auf Veränderung in der LVH.

Von Jürgen Vahle