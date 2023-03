Monatelang war der Vorstand des Anglervereins Warburg als „Kindermädchen“ unterwegs. Das Team hat sich bis zu dreimal am Tag auf den Weg zum Wasserwerk an der Diemel gemacht. Dort ist seit Kurzem die Kinderstube für die Fische der Diemel.

Ruben Emme, Vorsitzender des Anglervereins Warburg, in der Kinderstube der Diemelforellen. 30.000 kleine Fische warten derzeit darauf, in den Fluss entlassen zu werden.

30.000 junge Bachforellen werden dort derzeit großgezogen und warten nur darauf, in die Freiheit entlassen zu werden. Das steht in Kürze an. Dann werden die Jungfische den Bestand in Diemel und im Kälberbach in Germete auffrischen.

Bislang war die Anlage in Rimbeck untergebracht. Jetzt hat der Anglerverein die Gelegenheit bekommen, die Bassins im Elektrizitätswerk an der Diemel unterhalb des Freibades unterzubringen. Das bringt Vorteile mit sich, denn in Warburg kann der Fischnachwuchs in gefiltertem Diemelwasser bester Qualität aufwachsen. In Rimbeck gab es das nicht.

Einst für die Äschenzucht angeschafft

Die Aufzuchtanlage selbst ist schon Jahrzehnte alt und dem Anglerverein (250 Mitgliedern) über ein Förderprogramm zur Äschenzucht zur Verfügung gestellt worden. Damals wurden Äschen noch per Hand gefangen, deren Laich abgestrichen und die Eier in der Anlage weiter versorgt, um mehr Fische zu bekommen und die Äschen-Population stabil zu halten. Doch heimische Äschen gab es trotzdem immer weniger. Das Äschen-Projekt musste aufgegeben werden.

Dicht an dicht schwimmen die Jungfische im Aufzuchtbassin. Es sind tausende Forellenbrütlinge, wie es in der fachsprache heißt. Foto: Anglerverein Warburg

Jetzt wird die Anlage genutzt, um zumindest die Bachforelle als heimische Art zu erhalten, berichtet Vereinsvorsitzender Ruben Emme. Die Fischeier stammen von einem Händler aus Trendelburg. Der bezieht sie wiederum aus Dänemark. Alle Forellen in dem vom Anglerverein betreuten Diemelabschnitt von Ossendorf bis kurz vor Haueda (etwa 9 Kilometer Flusslauf) sind also Skandinavier.

Ohne den Einsatz der Angler würde es derzeit übrigens kaum Fische in der Diemel geben, ist sich Vereinsvorsitzender Ruben Emme sicher. „Es fehlen auf nahezu der gesamten Strecke die für den Forellen- und auch Äschennachwuchs so wichtigen Kiesbänke, die zur Laichablage benötigt werden“, berichtet er. Die würden zwar mit viel Aufwand jetzt wieder geschaffen, wie beim Äschenprojekt nahe Wrexen oder bei der nach vielen Verschiebungen jetzt für den Herbst geplanten Diemel-Renaturierung bei Germete. Bis sich der Fischbestand aber wieder so weit erholt habe, wie es einem natürlichen Fluss entspricht, würden Jahrzehnte vergehen.

Gewässerwart Peter Rohde entlässt Forellen in die Freiheit. Dieser besondere Moment für die Mitglieder steht in Kürze wieder an. Foto: Anglerverein Warburg

Daher engagieren sich die Mitglieder des Vereins für den Fischnachwuchs. Natürlich steckt auch dahinter, dass beim Angeln überhaupt etwas an den eigenen Haken kommt oder die Quote verbessert wird. Aber den Mitgliedern geht es auch darum, dass es überhaupt heimische Fische in der Diemel zu finden sind. Daher werden neben den selbst gezüchteten Bachforellen auch junge Äschen und Hunderte Aale pro Jahr ausgesetzt.

Jungforellen kommen auch in den Kälberbach

Die Angler sorgen auch dafür, dass die Fische in Diemel und Kälberbach in Ruhe gedeihen können. Gefischt werden darf nur außerhalb der Schonzeit von Mitte März bis Mitte Oktober. Außerdem ist der Fang für die etwa 100 aktiven Mitglieder limitiert. An diesem und am kommenden Samstag, 4. und 11. März, stehen zudem jeweils ab 9.30 Uhr Reinigungsarbeiten am Ufer an. Denn ein natürliches Ufer trägt zur Wasserqualität und damit zur Gesundheit der Fische bei.

Diese Bildmontage zeigt die Entwicklung hin vom Fischei zum Brütling und schließlich zum Jungfisch, der in die Diemel entlassen werden kann. Foto: Anglerverein Warburg

Von diesen ganzen Überlegungen wissen die 30.000 jungen Bachforellen natürlich nichts. Die werden nach der intensiven, dreimaligen Betreuung pro Tag jetzt noch von einem Futterautomaten versorgt. Einmal am Tag schauen auch die Mitglieder des Vereins nach dem Rechten. Und der große Tag der Freiheit ist ja auch nicht mehr weit: Mitte März sollen die Jungfische im Beisein einer Kindergartengruppe in die Freiheit entlassen werden.

Besonderer Moment für die Mitglieder

Für die Mitglieder des Vereins ist das durchaus ein besonderer Moment, denn dann liegt eine bis zu viermonatige Arbeit hinter ihnen, räumt Ruben Emme ein. Aus den Forelleneiern, die sich am Anfang auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern verteilten, sind stolze Jungfische geworden. Und dank des neuen Standorts der Aufzuchtanlage sind die dann auch kerngesund in Diemel und Kälberbach unterwegs.