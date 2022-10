Diemelradweg ist in der Champions League

Warburg

Der Diemelradweg gehört jetzt zu den vier besten Strecken, die der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub (ADFC) aktuell zertifiziert hat. Die 111 Kilometer lange Verbindung zwischen der Diemelquelle in Willingen-Usseln und der Mündung des Flusses in Bad Karlshafen ist in die Fünf-Sterne-Kategorie aufgenommen worden. Die Auszeichnung gilt vom 1. Januar 2023 an und muss dann regelmäßig bestätigt werden.

Von Jürgen Vahle